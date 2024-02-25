Омск-Информ
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·Общество

Она жива. Где девушка провела почти сутки, не сообщается.
Пропавшая в Омска 15-летняя школьница нашлась. Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщает, что девушка жива. Где она пряталась целые сутки, не сообщается.
Тем временем несколько человек в Омске остаются ненайденными. Волонтеры разыскивают 16-летнего Дамира Очкурова. Он уехал в город из села и перестал выходить на связь с родителями.
Также вышла из дома и пропала 48-летняя Елена Шолмова. Ее не видели с 14 февраля.
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·Общество

Она жива. Где девушка провела почти сутки, не сообщается.
Пропавшая в Омска 15-летняя школьница нашлась. Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщает, что девушка жива. Где она пряталась целые сутки, не сообщается.
Тем временем несколько человек в Омске остаются ненайденными. Волонтеры разыскивают 16-летнего Дамира Очкурова. Он уехал в город из села и перестал выходить на связь с родителями.
Также вышла из дома и пропала 48-летняя Елена Шолмова. Ее не видели с 14 февраля.
1027