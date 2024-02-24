Вячеслав Лебедев руководил Верховным судом с 1991 года и еще несколько раз переназначался на этот пост.

Вячеслав Лебедев руководил Верховным судом с 1991 года и еще несколько раз переназначался на этот пост.

В Москве на 81-м году жизни скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Эту информацию уже подтвердили в пресс-службе суда. Вячеслав Лебедев руководил Верховным судом с декабря 1991 года, является доктором юридических наук, заслуженным юристом России.

Юридическую карьеру Лебедев начал с поста Ленинградского народного судьи г. Москвы. Затем Лебедев руководил Мосгорсудом, а в 1989 году стал председателем Верховного суда РСФСР. Председателем Верховного суда России Вячеслав Лебедев был назначен 26 декабря 1991 года – через несколько дней после развала СССР. Переназначался на этот пост в 1999, 2007, 2012 и 2019 годах.

Предварительная причина смерти руководителя Верховного суда – онкологическое заболевание. И.о. председателя Верховного суда пока будет заместитель председателя суда Петр Серков. Соболезнования близким Лебедева уже выразил президент Владимир Путин.