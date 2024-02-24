Спор возник после использования фрагментов видеороликов блогера в новостных программах телекомпании. Суд шел почти полгода.

Спор возник после использования фрагментов видеороликов блогера в новостных программах телекомпании. Суд шел почти полгода.

Арбитражный суд Пермского края принял решение утвердить мировое соглашение, заключенное между блогером из Омска Евгением Пожиткиным и местной телекомпанией «Ветта Плюс». В соответствии с этим соглашением, телекомпания обязуется выплатить блогеру почти 700 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав, связанных с использованием видеороликов с его YouTube-канала.

Согласно информации, предоставленной судом, ООО «Ветта Плюс» будет выплачивать указанную сумму блогеру равными долями ежемесячно в течение пяти месяцев, начиная с даты утверждения мирового соглашения. В случае нарушения графика выплат, ответчик обязуется уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Также стороны соглашения подвергнутся штрафу в той же сумме, если разгласят условия соглашения.

Как сообщает агентство URA.ru, судебный спор возник после использования фрагментов видеороликов блогера в новостных программах «Утренний вестник» и «Вечерний вестник», принадлежащих телекомпании «Ветта Плюс». Евгений Пожиткин, автор канала с более чем 200 тысячами подписчиков, подал иск в сентябре 2023 года, требуя взыскать с компании более 1,1 млн рублей в качестве компенсации.

Пермская телекомпания «Ветта Плюс» считается подконтрольной структуре бизнесмена Андрея Кузяева. Согласно данным журнала Forbes за 2021 год, его состояние оценивается в 850 млн долларов.