Дело в отношении омского театрала будет рассмотрено в кемеровской кассации по жалобе прокуратуры.

Дело в отношении омского театрала будет рассмотрено в кемеровской кассации по жалобе прокуратуры.

Уголовное дело экс-худрука омского «Пятого театра» Никиты Гриншпуна будет рассмотрено в кемеровской кассации. Ранее Гриншпуна признали виновным в растрате (ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ). Суд приговорил Гриншпуна к 5,5 года колонии строгого режима.

Благодаря апелляции адвокату Гриншпуна Андрею Хабарову удалось сократить срок заключения на год, но прокуратура Омской области подала жалобу в кассацию. Как сообщает сайт NGS55, дата слушаний в кемеровской кассации пока не назначена.

Ранее в суде было установлено, что осужденный экс-худрук Никита Гриншпун помог своему знакомому режиссеру Денису Шибаеву устроиться на работу в «Пятый театр» на должность режиссера-постановщика и брал с него деньги за неувольнение. Таким образом, художественный руководитель театра получил от режиссера-постановщика в качестве взяток более 4,2 млн рублей. Также в суде было установлено, что с 2016 по 2018 год Никита Гриншпун заключал контракты на услуги художника по свету на подставное лицо, а полученный гонорар – 1,3 миллиона рублей забирал себе.

Теперь не исключено, что срок заключения для Никиты Гриншпуна будет вновь увеличен.