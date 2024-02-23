Омск-Информ
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·Общество

Срок полномочий всех судей составляет 3 года.
Депутаты Заксобрания Омской области одобрили назначение трех мировых судей. Так, Сергей Румянцев займет этот пост на судебном участке № 1 в Азовском районе. Елена Ковальская стала мировым судьей судебного участка № 20 в Омском районе, а Влада Морозова – мировым судьей участка № 95 в Центральном судебном районе Омска. 
Срок полномочий всех судей составляет 3 года.
Кроме того, депутаты согласовали новую судейскую должность для Галины Шарушинской. Ее назначили мировым судьей участка № 9 в Кормиловском суде.
·Общество

Срок полномочий всех судей составляет 3 года.
Депутаты Заксобрания Омской области одобрили назначение трех мировых судей. Так, Сергей Румянцев займет этот пост на судебном участке № 1 в Азовском районе. Елена Ковальская стала мировым судьей судебного участка № 20 в Омском районе, а Влада Морозова – мировым судьей участка № 95 в Центральном судебном районе Омска. 
Срок полномочий всех судей составляет 3 года.
Кроме того, депутаты согласовали новую судейскую должность для Галины Шарушинской. Ее назначили мировым судьей участка № 9 в Кормиловском суде.