Две косули прилегли на снег недалеко от одной из школ. Одно из животных оказалось травмировано.

Две косули прилегли на снег недалеко от одной из школ. Одно из животных оказалось травмировано.

Возле школы №150 на улице Путилова в Кировском округе омичи заметили двух косуль. Об этом они рассказали в соцсетях.

При этом одно из животных оказалось ранено: у косули была окровавлена голова. В комментариях омичи посоветовали другим горожанам звонить на горячую линию Минприроды при обнаружении косуль в городе. Напомним, что о животных можно сообщить по телефону 8-913-612-37-09.