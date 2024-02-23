Омск-Информ
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·Общество

Две косули прилегли на снег недалеко от одной из школ. Одно из животных оказалось травмировано.
Возле школы №150 на улице Путилова в Кировском округе омичи заметили двух косуль. Об этом они рассказали в соцсетях.
При этом одно из животных оказалось ранено: у косули была окровавлена голова. В комментариях омичи посоветовали другим горожанам звонить на горячую линию Минприроды при обнаружении косуль в городе. Напомним, что о животных можно сообщить по телефону 8-913-612-37-09.
Напомним, ранее первый замглавы руководителя регионального Минприроды Сергей Палагута рассказывал о 115 спасенных косулях в Омске.
·Общество

Две косули прилегли на снег недалеко от одной из школ. Одно из животных оказалось травмировано.
Возле школы №150 на улице Путилова в Кировском округе омичи заметили двух косуль. Об этом они рассказали в соцсетях.
При этом одно из животных оказалось ранено: у косули была окровавлена голова. В комментариях омичи посоветовали другим горожанам звонить на горячую линию Минприроды при обнаружении косуль в городе. Напомним, что о животных можно сообщить по телефону 8-913-612-37-09.
Напомним, ранее первый замглавы руководителя регионального Минприроды Сергей Палагута рассказывал о 115 спасенных косулях в Омске.