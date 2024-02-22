Слово «наказание» нужно понимать как урок, а не кару Божью, отмечают священнослужители. Это уроки бдительности и серьезного отношения к электроприборам.

Слово «наказание» нужно понимать как урок, а не кару Божью, отмечают священнослужители. Это уроки бдительности и серьезного отношения к электроприборам.

Омская епархия прокомментировала резонансные пожары в Марьяновском районе, где с интервалом в два дня сгорели строящаяся деревянная церковь в райцентре и трапезная для паломников на территории Свято-Серафимовского монастыря в селе Татьяновка.

Несчастные случаи священнослужители охарактеризовали как «наказание Божье». Только это наказание не кара, а урок.

– Слово «наказание» в старое время изначально означало не кару, а научение, урок. Именно в таком смысле мы, пастыри, говорим — «Бог наказывает». Поэтому, безусловно, эти два несчастных происшествия — уроки, – цитирует Омскую епархию портал Ом1. – И уроки бдительности и серьезного отношения к работающим электроприборам, особенно в ночную пору, и уроки милосердия и взаимопомощи. Мы очень благодарны сотрудникам МЧС, местным администрации и жителям — их помощь помогла предотвратить тяжелые последствия, которые могли бы быть.

Ранее в епархии заявляли, что сгоревшие сооружения будут заново отстроены. Причем церковь будет каменной, а не деревянной.