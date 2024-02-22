Омск-Информ
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·Общество

Новую выплату будут получать те мобилизованные, которые перезаключили контракт с Минобороны РФ. 
В Омской области увеличили размер единовременной выплаты для мобилизованных. Соответствующий указ подписал губернатор Виталий Хоценко. Ранее военнослужащие получали 100 тыс. рублей, а с начала этого года сумма увеличилась до 250 тыс. рублей.
При этом такую выплату будут получать те мобилизованные, которые перезаключили контракт с Минобороны РФ. Денежные средства уже выплачиваются военнослужащим.
·Общество

Новую выплату будут получать те мобилизованные, которые перезаключили контракт с Минобороны РФ. 
В Омской области увеличили размер единовременной выплаты для мобилизованных. Соответствующий указ подписал губернатор Виталий Хоценко. Ранее военнослужащие получали 100 тыс. рублей, а с начала этого года сумма увеличилась до 250 тыс. рублей.
При этом такую выплату будут получать те мобилизованные, которые перезаключили контракт с Минобороны РФ. Денежные средства уже выплачиваются военнослужащим.