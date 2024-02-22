Один из них настолько вышел из себя, что бросил ключи, хлопнул дверью и ушел в неизвестном направлении.

Один из них настолько вышел из себя, что бросил ключи, хлопнул дверью и ушел в неизвестном направлении.

Вчера сотрудники ГИБДД снова провели совместный рейд с судебными приставами. Среди омских водителей выявляли злостных должников. За четыре часа, проведенных неподалеку от остановки «Телецентр», приставы арестовали два автомобиля.

Одним из должников оказался 61-летний владелец Nissan Tiida 2018 года выпуска. Он задолжал по кредитам 600 тыс. рублей. Приставам мужчина заявил, что категорически отказывается исполнять требования о погашении долга. Услышав, что его машину арестуют, мужчина демонстративно бросил ключи и права на сиденье, захлопнул дверь и удалился в неизвестном направлении.

Остановили приставы и 44-летнего жителя Называевска. Водитель автомобиль Datsun on-do 2014 года выпуска задолжал банку 119 тыс. рублей. У мужчины тоже арестовали машину. Если он погасит долг за 10 дней, ее вернут, а иначе продадут.