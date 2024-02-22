Ранее такое решение вынес Куйбышевский суд, теперь арбитражный суд признал требования обоснованными.

Ранее такое решение вынес Куйбышевский суд, теперь арбитражный суд признал требования обоснованными.

Арбитражный суд Омской области признал обоснованными требования ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» к известному омскому бизнесмену Станиславу Мацелевичу. Ранее банк потребовал от него 1,2 млрд рублей, сообщает «Агентство по страхованию вкладов». Около 10 лет назад предприниматель был председателем совета директоров этого банка.

Ранее банк сообщал об уголовном деле в отношении бизнесмена за незаконное получение кредитов. В ноябре 2021 года суд установил причастность Мацелевича к указанным преступлениям, однако дело было прекращено из-за истечения сроков давности.

Банк хотел, чтобы на имущество бизнесмена было обращено взыскание, однако Куйбышевский районный суд просто взыскал с омича 1,2 млрд рублей.

Отметим, что летом прошлого года Мацелевич был признан банкротом и в отношении его имущества ввели процедуру реализации.