Если они не обжалуют решение, там им придется провести 4,5 и 5 лет. Однако для женщины наказание отложили.

Если они не обжалуют решение, там им придется провести 4,5 и 5 лет. Однако для женщины наказание отложили.

Омский районный суд вынес приговор супругам, которые изготавливали порнографию с детьми до 16 лет, а также сношались с ними и совершали иные действия сексуального характера. Мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 4,5 года, а женщину – в колонию общего режима на 5 лет. При этом последней отсрочили наказание, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Как сообщили в пресс-службе суда, супруги так и не признали свою вину. Пока приговор не вступил в законную силу, они могут его обжаловать.

Вероятно, речь идет о случае в Покровке. Полицейские вышли на эту домашнюю порностудию в апреле 2021 года. Незаконным бизнесом занимались бывший депутат Покровского сельского поселения и его супруга. Обоим на тот момент было меньше 30 лет. В своих роликах они снимали двух девушек, 15 и 17 лет. Видео распространяли в ТГ-канале.

Отметим, что пара воспитывала двух родных детей, а на момент начала следствия супруга бывшего депутата была беременна третьим. То есть для нее отсрочка наказания может продлиться больше 10 лет.