Омск-Информ
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·Происшествия

Если они не обжалуют решение, там им придется провести 4,5 и 5 лет. Однако для женщины наказание отложили.
Омский районный суд вынес приговор супругам, которые изготавливали порнографию с детьми до 16 лет, а также сношались с ними и совершали иные действия сексуального характера. Мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 4,5 года, а женщину – в колонию общего режима на 5 лет. При этом последней отсрочили наказание, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.
Как сообщили в пресс-службе суда, супруги так и не признали свою вину. Пока приговор не вступил в законную силу, они могут его обжаловать.
Вероятно, речь идет о случае в Покровке. Полицейские вышли на эту домашнюю порностудию в апреле 2021 года. Незаконным бизнесом занимались бывший депутат Покровского сельского поселения и его супруга. Обоим на тот момент было меньше 30 лет. В своих роликах они снимали двух девушек, 15 и 17 лет. Видео распространяли в ТГ-канале.
Отметим, что пара воспитывала двух родных детей, а на момент начала следствия супруга бывшего депутата была беременна третьим. То есть для нее отсрочка наказания может продлиться больше 10 лет.
·Происшествия

Если они не обжалуют решение, там им придется провести 4,5 и 5 лет. Однако для женщины наказание отложили.
Омский районный суд вынес приговор супругам, которые изготавливали порнографию с детьми до 16 лет, а также сношались с ними и совершали иные действия сексуального характера. Мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 4,5 года, а женщину – в колонию общего режима на 5 лет. При этом последней отсрочили наказание, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.
Как сообщили в пресс-службе суда, супруги так и не признали свою вину. Пока приговор не вступил в законную силу, они могут его обжаловать.
Вероятно, речь идет о случае в Покровке. Полицейские вышли на эту домашнюю порностудию в апреле 2021 года. Незаконным бизнесом занимались бывший депутат Покровского сельского поселения и его супруга. Обоим на тот момент было меньше 30 лет. В своих роликах они снимали двух девушек, 15 и 17 лет. Видео распространяли в ТГ-канале.
Отметим, что пара воспитывала двух родных детей, а на момент начала следствия супруга бывшего депутата была беременна третьим. То есть для нее отсрочка наказания может продлиться больше 10 лет.