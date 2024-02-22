Омск-Информ
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·Происшествия

Обстоятельства и причины происшествий еще устанавливают эксперты, но пока связь не наблюдается.
В Омской полиции пока не видят связи между пожарами в строящемся храме и трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря. Напомним, первое возгорание произошло в ночь на 20 февраля, а второе – в ночь на 22 февраля.
– По каждому факту проводятся пожарно-технические экспертизы и иные проверочные мероприятия. Озвученные предположения на данный момент не находят подтверждения, – цитирует «РИА Новости» начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексея Командыкова.
Оба пожара произошли в Марьяновском районе. По предварительным данным, строящийся храм вспыхнул из-за короткого замыкания электрообогревателя. Причина пожара в трапезной монастыря пока неизвестна.
·Происшествия

Обстоятельства и причины происшествий еще устанавливают эксперты, но пока связь не наблюдается.
В Омской полиции пока не видят связи между пожарами в строящемся храме и трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря. Напомним, первое возгорание произошло в ночь на 20 февраля, а второе – в ночь на 22 февраля.
– По каждому факту проводятся пожарно-технические экспертизы и иные проверочные мероприятия. Озвученные предположения на данный момент не находят подтверждения, – цитирует «РИА Новости» начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексея Командыкова.
Оба пожара произошли в Марьяновском районе. По предварительным данным, строящийся храм вспыхнул из-за короткого замыкания электрообогревателя. Причина пожара в трапезной монастыря пока неизвестна.