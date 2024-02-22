Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

За угрозу жизни и здоровью участникам движения ответственное управление заплатит 100 тысяч.
Управление дорожного хозяйства Омской области привлекли к административной ответственности за ненадлежащую уборку дороги. Как сообщает прокуратура, в январе предприятие не чистило дорогу Омск – Одесское – граница Республики Казахстан.
– Выявленные нарушения создали угрозу жизни и здоровья участникам движения и иным лицам, – сообщили в ведомстве.
Управление дорожного хозяйства Омской области оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Напомним, в начале января на границе Казахстана с Омской областью из-за нечищеной трассы на несколько дней остановилось движение. Автомобилисты застряли около пункта пропуска Бидаик – Одесское.
1292
·Общество

За угрозу жизни и здоровью участникам движения ответственное управление заплатит 100 тысяч.
Управление дорожного хозяйства Омской области привлекли к административной ответственности за ненадлежащую уборку дороги. Как сообщает прокуратура, в январе предприятие не чистило дорогу Омск – Одесское – граница Республики Казахстан.
– Выявленные нарушения создали угрозу жизни и здоровья участникам движения и иным лицам, – сообщили в ведомстве.
Управление дорожного хозяйства Омской области оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Напомним, в начале января на границе Казахстана с Омской областью из-за нечищеной трассы на несколько дней остановилось движение. Автомобилисты застряли около пункта пропуска Бидаик – Одесское.
1292