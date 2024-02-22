Собственностью они владели в разных долях, однако женщина прав пасынка не признала. Найти общий язык без суда не удалось.

Собственностью они владели в разных долях, однако женщина прав пасынка не признала. Найти общий язык без суда не удалось.

В суд обратился омич, подавший иск о вселении в свой дачный домик в Советском округе около микрорайона «Юбилейный». Ему принадлежит 91/150 доли в доме, ее мужчина получил по наследству после смерти отца. А другая часть, составляющая 59/150 доли, принадлежит вдове отца, его мачехе. Мужчине о его правах собственности сообщил нотариус. Вот только после его вступления в наследство женщина отказалась пускать пасынка в дом и его права не признала.

К компромиссу родственникам прийти не удалось. Суд признал, что у обоих равные права на жилье и признал иск мужчины обоснованным. Поэтому постановил вселить пасынка омички в дом и не мешать ему пользоваться домом и участком, а также передать ключи от жилья.

Женщина решила не упорствовать и исполнила решение суда. Права ее пасынка восстановлены.