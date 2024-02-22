Больше всего приглашений получили менеджеры, дизайнеры, программисты и художники.

Больше всего приглашений получили менеджеры, дизайнеры, программисты и художники.

В прошлом году омичи, которые искали работу, получили более 5,1 тыс. приглашений от иностранных работодателей. Как сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru, чаще всего местных специалистов приглашали в Казахстан, Беларусь, Грузию и Узбекистан.

Также резюме соискателей из Омской области рассматривали работодатели из стран дальнего зарубежья –Турции, США, ОАЭ, Китая и Германии.

Больше всего приглашений получили менеджеры по продажам, программисты, операторы call-центров, дизайнеры и художники, а также тестировщики.