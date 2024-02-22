Омск-Информ
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·Происшествия

Открытое горение ликвидировали в 00:29 часов, но о полной ликвидации огня пока не сообщают.

В региональном МЧС рассказали новые подробности пожара, который произошел ночью в Свято-Серафимовском женском монастыре. Так, ликвидировать открытое горение удалось в 00:29 часов. О полной ликвидации огня и причину пожара пока не сообщают.

Напомним, монастырь загорелся в селе Татьяновка в Марьяновском районе. Площадь пожара составила 450 кв. м. Несколько дней назад в том же районе горел храм.

·Происшествия

Открытое горение ликвидировали в 00:29 часов, но о полной ликвидации огня пока не сообщают.

В региональном МЧС рассказали новые подробности пожара, который произошел ночью в Свято-Серафимовском женском монастыре. Так, ликвидировать открытое горение удалось в 00:29 часов. О полной ликвидации огня и причину пожара пока не сообщают.

Напомним, монастырь загорелся в селе Татьяновка в Марьяновском районе. Площадь пожара составила 450 кв. м. Несколько дней назад в том же районе горел храм.