Омск-Информ
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·Общество

Их пытались перевезти в Казахстан. Однако этого не получилось из-за недостатка документов.

Вчера сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области задержали на границе с Казахстаном автомобиль, в котором везли конечности камчатского краба.

– Автомобиль под управлением гражданина Российской Федерации двигался по маршруту г. Омск (Российская Федерация) – г. Петропавловск (Республика Казахстан), – отметили в региональном Россельхознадзоре.

Вес партии был не очень крупным – 15 кг. Более существенным оказался недостаток документов: если товарно-транспортные у водителя нашлись, то сертификата Таможенного союза, необходимого для пересечения государственной границы, не было.

Поэтому перевозку запретили и вернули продукцию на место погрузки. На водителя завели административное производство.

·Общество

Их пытались перевезти в Казахстан. Однако этого не получилось из-за недостатка документов.

Вчера сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области задержали на границе с Казахстаном автомобиль, в котором везли конечности камчатского краба.

– Автомобиль под управлением гражданина Российской Федерации двигался по маршруту г. Омск (Российская Федерация) – г. Петропавловск (Республика Казахстан), – отметили в региональном Россельхознадзоре.

Вес партии был не очень крупным – 15 кг. Более существенным оказался недостаток документов: если товарно-транспортные у водителя нашлись, то сертификата Таможенного союза, необходимого для пересечения государственной границы, не было.

Поэтому перевозку запретили и вернули продукцию на место погрузки. На водителя завели административное производство.