На такое идут многие, но не все. Да и не всегда дело только в деньгах.

На такое идут многие, но не все. Да и не всегда дело только в деньгах.

Если человек покидает работу, то, скорее всего, она не любимая. Однако омичей, которые увольняются по собственному желанию, могли бы заставить передумать некоторые факторы – их зафиксировали в компании SuperJob. Причем они не всегда связаны с деньгами. Хотя при условии, что заработок повысят, остаться в компании готов каждый второй.

Отозвали бы свое заявление омичи и в случаях, если бы сменился непосредственный начальник, улучшилась психологическая обстановка в коллективе. Помогли бы также перевод на новую должность, интересные задачи, смена графика либо вообще перевод на удаленку. Некоторых устроил бы расширенный компенсационный пакет и профобучение за счет компании. Только каждого одиннадцатого сотрудника не удержало бы ничего.

– Отговорить от ухода мужчин нередко можно обещанием карьерного роста и улучшениями условий труда. Женщинам же значительно чаще нужна удаленка. Горожане старше 45 лет чувствительны к атмосфере в коллективе, от увольнения их также чаще может удержать перевод к другому руководителю, – рассказывает пресс-служба SuperJob.

Молодых работников, которым меньше 34 лет, также прельщают интересные задачи. Вкупе с улучшениями условий работы это удержит их на текущей позиции. Однако зарплата по-прежнему для всех на первом месте по важности.