По словам горожан, их уже можно найти в магазинах. Пачка обойдется почти в 100 рублей.

По словам горожан, их уже можно найти в магазинах. Пачка обойдется почти в 100 рублей.

Актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач стали сооснователями бизнеса по производству снеков и напитков по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В соцсетях пишут, что чипсы под названием «Эу, пацан!» уже появились на полках омских магазинов.

Влад Красавин. – Мы с ребятами выбрали снеки и напитки для нашего первого бизнес-опыта, так как это максимально демократичные, можно сказать, «дворовые» категории, органично ложащиеся на образы Леона и Рузиля, – рассказал «Комсомольской правде» коммерческий директор

По информации из соцсетей, пачка чипсов стоит около 100 рублей.