В такую сумму суд оценил моральный вред двух детей погибшего пешехода.

В такую сумму суд оценил моральный вред двух детей погибшего пешехода.

Суд взыскал миллион с омича, который насмерть сбил 63-летнего пешехода. Как сообщили в прокуратуре, по 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда получат дети погибшего.

Авария произошла 7 марта прошлого года. Пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил мужчину, переходившего проезжую часть по зебре на улице 1-й Казахстанской. Пострадавшего госпитализировали, но спустя два дня он умер в больнице.

Отметим, что в июле водителя признали виновным в нарушении ПДД и на 6 лет отправили в колонию общего режима. Мужчину также лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев.