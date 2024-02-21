Мужчина продавал игрушки в своем магазине. Однако этим он нарушил авторские права.

Мужчина продавал игрушки в своем магазине. Однако этим он нарушил авторские права.

В Арбитражный суд Омска обратились представители АО «Цифровое телевидение». Они потребовали от 59-летнего омича компенсацию за нарушение авторских прав.

Оказалось, что мужчина является предпринимателем и владеет торговой точкой на улице 6-я Шинная. В магазине омича продавались контрафактные товары – плюшевые игрушки «Жоржик», на которых содержались обозначения и других персонажей товарного знака «Кошечки-собачки». При этом права на знак принадлежат АО «Цифровое телевидение». Компания уже требовала компенсацию от мужчины, но он не стал выплачивать ее.

– В результате суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав мужчину за нарушение авторских прав на произведения изобразительного искусства выплатить в пользу правообладателя компенсацию в размере 146 тысяч рублей за использование персонажей, в числе которых понесенные истцом судебные издержки, – рассказали в УФССП по Омской области.

Приставы временно ограничили выезд омича за границу и наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобилей бизнесмена. После этого мужчина погасил задолженность.