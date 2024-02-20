Одна из компаний пожаловалась на избыточные требования, которые предъявляет заказчик.

Одна из компаний пожаловалась на избыточные требования, которые предъявляет заказчик.

Вчера в Омске приостановили конкурс на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за капремонтом 14 школ. Причиной стала жалоба федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» в УФАС. Сейчас антимонопольная служба рассматривает обращение.

– В представленной конкурсной документации размещен проект контракта, предусматривающий ряд обязательств (избыточных требований) исполнителя, которые не относятся к предмету закупки, – сообщается в жалобе.

К избыточным обязательствам московская компания причислила подписывание актов о приемке работ, согласование графика работ, согласование дефектных ведомостей, внесение изменений в проектную документацию, проведение экспертизы отдельных этапов строительства. Не понравилось представителям предприятия и то, что придется проверять правильность оформления счетов, ежедневно контролировать соблюдение графика и т. д.

Напомним, за контроль омские власти готовы были заплатить до 49,98 млн рублей. Вчера закончился прием заявок на конкурс. Определить подрядчика должны были 22 февраля.

Как сообщили в мэрии Омска, приостановка аукциона по поиску подрядчика стройконтроля никак не скажется непосредственно на капремонте школ:

- В настоящее время на объектах проводятся инструментальные обследования, подрядчики ремонта корректируют проекты и сметы работ. В дальнейшем департамент строительства, как и планировал, установит строительный контроль за ходом ремонта каждой из школ.

Подчеркивается, что процедура пройдёт в строгом соответствии с действующим законодательством.