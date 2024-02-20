Зимним содержанием дорог городские службы будут сегодня заниматься во всех округах.

Зимним содержанием дорог городские службы будут сегодня заниматься во всех округах.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали о планах работы на сегодня, 20 февраля. Убирать снег и наледь и бороться с гололедом планируется во всех округах Омска.

В Кировском округе снег вывезут с улиц Енисейской (от остановки Таксопарк до Ленинградского моста), Бетховена, Конева (от объездной дороги у Континента до 3-й Енисейской), Белова. Снятия наледи планируется на пешеходных переходах по улице Торговой, Енисейской (остановка «Таксопарк» – Ленинградский мост), Бетховена, Конева (объездная дорога у Континента – 3-я Енисейская), Белова. Очистку и обработку противогололедными материалами остановок и тротуаров проведут в Авиагородке, на Мельничной, Торговой, Транссибирской, 12-го Декабря, Перелета и Степанца.

В Ленинском округе снег уберут с улиц Ангарской (Котовского – Братская), Котовского (Маркса – Орловского), Машиностроительной (Новокирпичная – Тытаря). Снятие наледи планируется на Орловского. Остановки и тротуары почистят и посыплют песком на Черлакском тракте, проспекте Маркса, 1-й Трамвайной, 1-й Красной Звезды, Светловской, 6-й Ленинградской.

В Октябрьском округе от снега очистят улицы Ермолаева, Товстухо, Богдана Хмельницкого (Красных Зорь – Лермонтова). Снятие наледи планируется в поселке Крутая Горка и на Богдана Хмельницкого. Остановки и тротуары почистят на улицах Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Космическом проспекте и Индустриальной.

В Советском округе снег вывезут с проспекта Мира (Химиков – Телецентр) и путепровода у Телецентра. Снятие наледи пройдет на 1-й Пригородной, в 1-м Башенном переулке, в проезде к дому Красный Путь, 78. Очистят и обработают противогололедными материалами остановки и тротуары на улицах Химиков, Мира и Березовой.

В Центральном округе вывоз снега планируется с Жукова (Почтовая – Звездова), Фрунзенского моста, подъездов к Фрунзенскому мосту, с улицы Омской (25-я Линия – остановка «Металлобаза»). Там же снимут наледь. Остановки и тротуары почистят на 33-й Северной, 24-й Северной и 4-й Челюскинцев.