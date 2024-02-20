Во время выполнения работ мужчина упал с 5-метровой высоты. Он получил серьезные травмы и потребовал компенсацию.

Во время выполнения работ мужчина упал с 5-метровой высоты. Он получил серьезные травмы и потребовал компенсацию.

В суд обратился житель села Соловьевка Полтавского района. Он потребовал от бывшего работодателя ООО «КЭАгро» компенсацию морального вреда в связи с полученной на производстве травмой.

Мужчина пояснил, что трудился на предприятии машинистом зернокомплекса. Ему поручили провести демонтаж и обратную установку люка сушильного котла. Когда он приступил к работе, то обнаружил, что на стене сушильной камеры есть трещина.

– После чего он принял решение спуститься для осуществления ремонтных работ – привязав веревку и приступая к спуску, местный житель не удержался и упал внутрь с высоты около 5 метров, – рассказали в УФССП по Омской области.

Мужчину отвезли в больницу, где у него диагностировали серьезные травмы: закрытый перелом пяточной кости и перелом позвонка. Суд частично удовлетворил иск и обязал бывшего работодателя выплатить сельчанину 503 тыс. рублей.

Приставы вынесли компании запрет на осуществление регистрационных действий с принадлежащим хозяйству транспортом, а также наложили арест на средства предприятия. После этого организация полностью выплатила долг экс-сотруднику.