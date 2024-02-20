Прокуратура требует отремонтировать кровлю и поэтому направила иск в суд.
Прокуратура Советского округа проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в омской гимназии № 12 и обнаружила нарушения.
Выяснилось, что в учреждении есть стрелковый тир, но его опечатали из-за того, что протекает кровля. Ремонт администрация гимназии провести не может из-за отсутствия на него денег – их учебное заведение не раз просило у местных властей.
– По результатам проверки прокурор Советского округа г. Омска направил в суд исковое заявление о понуждении БОУ г. Омска «Гимназия № 12 им. Героя Советского Союза В.П. Горячева» устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части протекания кровли, провести капитальный ремонт в помещениях тира, а также обеспечить материально-техническим оборудованием для дальнейшего его использования по назначению, в свою очередь Администрации Омска – выделить финансирование для устранения вышеуказанных нарушений, – сообщили в прокуратуре Омской области.
Иск направлен в Советский районный суд.