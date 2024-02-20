Омск-Информ
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·Общество

В Москве от претендентов ждут необходимых документов. Срок – до 18 марта.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила о вакансиях в судах восьми регионов России. В их числе – должность заместителя председателя Арбитражного суда Омской области.

От претендентов на эту и другие позиции Высшая квалификационная коллегия судей РФ ждет заявлений и документов. Они принимаются в Москве (ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. 105).

Последний день приема – 18 марта. После этой даты заявления и документы к рассмотрению не принимаются.

·Общество

В Москве от претендентов ждут необходимых документов. Срок – до 18 марта.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила о вакансиях в судах восьми регионов России. В их числе – должность заместителя председателя Арбитражного суда Омской области.

От претендентов на эту и другие позиции Высшая квалификационная коллегия судей РФ ждет заявлений и документов. Они принимаются в Москве (ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. 105).

Последний день приема – 18 марта. После этой даты заявления и документы к рассмотрению не принимаются.