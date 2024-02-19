Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Галину Шарушинскую хотят перевести из Шербакульского суда в Кормиловский.
В четверг на пленарном заседании Заксобрания омские депутаты собираются согласовать новую судейскую должность для Галины Шарушинской. Ее хотят назначить мировой судьей участка № 9 в Кормиловском суде.
Отметим, что Шарушинская проработала судьей около 10 лет, сначала в Кировском районном суде города Омска, потом в Оконешниковском районном суде. В 2017 году она ушла в отставку.
В феврале 2023 года ее постановили вновь привлечь к осуществлению судейских обязанностей на участке № 36 в Шербакульском районе.
·Общество

Галину Шарушинскую хотят перевести из Шербакульского суда в Кормиловский.
В четверг на пленарном заседании Заксобрания омские депутаты собираются согласовать новую судейскую должность для Галины Шарушинской. Ее хотят назначить мировой судьей участка № 9 в Кормиловском суде.
Отметим, что Шарушинская проработала судьей около 10 лет, сначала в Кировском районном суде города Омска, потом в Оконешниковском районном суде. В 2017 году она ушла в отставку.
В феврале 2023 года ее постановили вновь привлечь к осуществлению судейских обязанностей на участке № 36 в Шербакульском районе.