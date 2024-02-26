Российский парламент рассматривает инициативу ЛДПР о поддержке книжных магазинов, торгующих детской и просветительской литературой.

Российский парламент рассматривает инициативу ЛДПР о поддержке книжных магазинов, торгующих детской и просветительской литературой.

Госдума приняла в первом чтении фракционный законопроект от ЛДПР о бессрочной поддержке со стороны госорганов предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающихся продажей детских книг, учебной и просветительской литературой.

Если в 2014 году социология показывала, что 30 % россиян отказались от чтения книг, то современные опросы ВЦИОМ дают иную статистику: теперь 92 % россиян уверяют, что читают книги. При этом более 70 % россиян предпочитают электронный формат. О необходимости и важности поддержки литературы всегда подчеркивал основатель партии либерал-демократов Владимир Жириновский.

– Книга всегда с человеком – с малых лет, от детских сказок и до последнего вздоха, – подчеркивал политик. – Ни один книжный магазин нельзя закрывать: они должны становиться центрами досуга. Необходимо всячески поддерживать издательство, полиграфию, книжную торговлю! Чтобы были дешевые книги и бесплатные учебники, чтобы наши дети могли спокойно учиться и с помощью книг познавать новое, – говорил политик.

Авторы законопроекта предлагают новый комплекс поддержки книжного бизнеса: грантовую систему, налоговые преференции, имущественную и информационную поддержку, а также меры, связанные с дотационными услугами.

Правда, во время обсуждения законопроекта в нижней палате парламента первый зампред Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина («Единая Россия») заявила, что ко второму чтению Комитет может рассмотреть поправку, согласно которой поддержка такого бизнеса не будет бессрочной, а будет действовать до 2027 года.

Рассматривали в эти дни в стенах Государственной Думы парламентарии и вопрос будущего российского писателя. Круглый стол на тему «Социальный статус и формы государственной поддержки российских писателей», который прошел в Думе как межфракционный, был организован ЛДПР. Еще в 2023 году легендарный советский актер и литератор Николай Бурляев на первом форуме российских авторов, организованном ЛДПР по просьбе самих писателей, подчеркивал, что стране необходим законопроект, который сделает писательскую профессию легитимной и защищенной законодательством. Участники круглого стола тогда предложили распределять доходы от книжного бизнеса в том числе и среди писательского сообщества.