Перевозчик, выкупивший муниципальные «Луидоры», намерен увеличить количество маршруток сразу на трех важных направлениях.

Перевозчик, выкупивший муниципальные «Луидоры», намерен увеличить количество маршруток сразу на трех важных направлениях.

В конце минувшей недели стало известно, что известный омский перевозчик Анатолий Войтенко выкупил сразу 26 муниципальных маршруток – «Луидоров», которые приобретались городом еще при мэре Оксане Фадиной в 2018 году. Всего ПП №8 купило 100 таких маршруток, часть из которых потом сгорела, а часть разбилась в ДТП. Большинство «Лудиоров» стояли без дела на территории автобусных парков. Из-за этого ставшие ненужными маршрутки решили продать.

Купивший их предприниматель Анатолий Войтенко рассказал обозревателю РИА «Омск-информ», что все машины останутся в городе и будут работать на трех популярных маршрутах. Часть «Луидоров» уже давно работает на этих маршрутах - эти машины Войтенко ранее брал в арнду.

- Машины останутся в городе и будут работать здесь. Часть из них я взял в аренду, отремонтировал, поставил на маршруты. Еще и за ПП №8 платил лизинг. А так, эти машины просто стояли на территории парка вдоль забора, - говорит Войтенко. - Сейчас микроавтобусы работают на 500-м, 414-м, 343-м маршрутах. Вскоре количество машин на этих маршрутах еще больше увеличится, автобусы будут чаще ходить, люди быстрее уезжать будут. Будем привлекать водителей, увеличим зарплаты. Готовы и иногородних привлекать, общежитие им снимать готовы.

Рассказал перевозчик и о состоянии выкупленных маршруток. По словам Анатолия Войтенко, оно не самое лучшее. Ранее омичи в соцсетях жаловались, что восьмой парк купил «Луидоры» по 3,6 млн рублей за штуку, а теперь продает всего по 750 тысяч. Анатолий Войтенко подчеркнул, что 750 тысяч – это вполне адекватная стоимость для находящихся не в самом лучшем состоянии «Луидоров».

- Машины по 400 тысяч километров прошли, представьте их состояние? Тем более, это российские машины. Есть и с лопнутыми рамами, со стеклами треснувшими, с резиной старой – еще заводской. Во все нужны вложения. Понятно, что в них столько же еще вложить нужно, за сколько я их выкупил. Плавно будем ремонтировать и приводить в рабочее состояние, - отметил перевозчик.

Добавим, что часть муниципальных «Луидоров» продолжает работать на маловостребованных маршрутах города.