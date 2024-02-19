Бригады УДХБ направят на Красный Путь, Маркса, 10 лет Октября, Думскую и другие улицы.

Бригады УДХБ направят на Красный Путь, Маркса, 10 лет Октября, Думскую и другие улицы.

В мэрии рассказали, где сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства будут убирать снег и наледь сегодня. Работы проводят круглосуточно во всех округах.

В Кировском округе сегодня вывезут снег с пешеходных переходов на Торговой, с улицы Бетховена (от Революционной до Торговой) и улицы Дианова (Дергачева – Лукашевича). Там же планируется снятие наледи. Очистят и обработают от гололеда остановки и тротуары по улицам: Авиагородок, Мельничная, Торговая, 12 Декабря, Крупской, Перелета.

В Ленинском округе снег вывезут с 6-й Станционной на участке от 2-й Ленинградской до Новокирпичной. Наледь снимут с проезжей части улиц Котовского, Братской, Ангарской, Орловского и с проезда к детскому саду № 3 на улице Кучерявенко. На Черлакском тракте, Маркса, 1-й Трамвайной, 1-й Красной Звезды, Светловской и 6-й Ленинградской приведут в порядок остановки и тротуары.

В Октябрьском округе вывоз снега: 50 лет ВЛКСМ (75-й Гвардейской Бригады – Романенко). Снятие наледи: поселок Крутая Горка. Очистка и обработка остановок и тротуаров: 50 лет ВЛКСМ, Лизы Чайкиной, 3-я Молодежная, 75-й Гвардейской Бригады.

В Советском округе снег вывезут с проспекта Мира от ТК «Консум» до Телецентра. Снятие наледи планируется в межквартальном проезде у домов № 26/1 и № 28/1 на улице Заозерной, 19-го Партсъезда, в 1-й Башенном переулке. Очистку и обработку противогололедными материалами остановок и тротуаров проведут на Химиков и Мира.

В Центральном округе от снега очистят улицу Жукова (Лермонтова – 10 лет Октября), подъезды к метромосту с Красного Пути, улицу Омскую (25-я Линия – остановка «Металлобаза»). Снятие наледи планируется на подъездах к метромосту с Красного Пути, 19-й Амурской, Нахимова, 57, и Омской. Бригады также направят на остановки и тротуары на Жукова, 10 лет Октября, Красном Пути, Интернациональной, Гагарина и Думской.