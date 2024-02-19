Прыгать женщине пришлось из-за того, что не было посадочной платформы. Она попала в больницу, а потом подала в суд.

Прыгать женщине пришлось из-за того, что не было посадочной платформы. Она попала в больницу, а потом подала в суд.

В областной прокуратуре рассказали о рассмотрении судом гражданского дела о компенсации морального вреда. Осенью 2022 года женщина ехала на пригородной электричке Кормиловка – Омск. Выйти ей нужно было на станции «2716 км». В месте высадки пассажиров не было посадочной платформы. Поэтому пассажирка просто спрыгнула.

– В результате она получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью, более полугода находилась на амбулаторном лечении. Причиненный ей моральный вред оценила в 700 тыс. рублей, – сообщили в областной прокуратуре.

Ответчик в суде удовлетворять иск не хотел, поскольку считал, что женщина совершила грубую неосторожность, выпрыгнув из вагона. Тем не менее в ее пользу взыскали 200 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также штраф за услуги ненадлежащего качества – еще 100 тысяч.

Впрочем, пострадавшая омичка не согласилась с этой суммой и оспорила решение. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила ее жалобу без удовлетворения.