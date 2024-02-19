Детскую школу искусств планируют отремонтировать в Русско-Полянском районе. На ее капремонт планируют потратить 28 млн. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко.

Детскую школу искусств планируют отремонтировать в Русско-Полянском районе. На ее капремонт планируют потратить 28 млн. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко.

В этом году в селе Солнечное Русско-Полянского района капитально отремонтируют детскую школу искусств. В образовательном учреждении планируют заменить кровлю, окна, двери, входную группу, обновить фасад, а также внутреннее помещение, включая бывший спортивный зал. Все это сделают в рамках президентского национального проекта «Культура».

– Благодаря президентскому национальному проекту «Культура» капитально отремонтируем в этом году детскую школу искусств в Русско-Полянском районе. Направим на обновление около 28 млн рублей. Уверен, юным талантам понравится, – сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Сейчас в образовательном учреждении учатся 200 ребят по четырем основным направлениям – изобразительное, музыкальное, хореографическое и общеэстетическое. Как отметили в пресс-службе областного правительства, в 2022 году школа прошла отбор по программе обновления парка музыкальных инструментов. Тогда для учеников закупили новые инструменты, учебное оборудование и мебель.