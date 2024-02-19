Мужчина раскладывал закладки и сам употреблял запрещенные вещества.

Мужчина раскладывал закладки и сам употреблял запрещенные вещества.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Ивану Поварницыну. Он обвинялся в незаконном распространении и хранении наркотических средств.

По версии следствия, в прошлом году мужчина связался с членом преступной группировки в «Телеграме». 20 августа по указке злоумышленника военнослужащий отправился за оптовой партией наркотиков. После запрещанные вещества он разложил в 3 закладки. В этот день его задержали полицейские.

Затем в ноябре военный нашел на остановке общественного транспорта сверток с наркотиком. Он решил забрать его себе, чтобы употребить после. Запрещенное вещество у него обнаружили сотрудники военной комендатуры.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы в колонии строгого режима на 6 лет и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.