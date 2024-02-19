И женщина, и ребенок, и его прабабушка пока находятся в больнице. Нападавшая находится в тяжелом состоянии.

И женщина, и ребенок, и его прабабушка пока находятся в больнице. Нападавшая находится в тяжелом состоянии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин держит на контроле расследование уголовного дела об омичке, напавшей на своего внука и престарелую мать.

– Председатель СК России поручил руководителю СУ по Омской области Винникову О.Е. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах, – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, случай произошел 16 февраля. 57-летняя омичка напала с молотком сначала на 9-летнего внука, а затем, уже с ножом, на свою 86-летнюю мать, нанеся обоим телесные повреждения. После этого женщина попыталась покончить с собой.

Сегодня сообщалось, что мальчику уже лучше, его прабабушка в общей палате. Сама нападавшая также в больнице и пока в тяжелом состоянии: при попытке самоубийства она перерезала себе на шее яремные вены.