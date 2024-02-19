Ребенок, получивший несколько ударов молотком, уже кушает. А вот за жизнь самой бабушки сейчас борются врачи. Возбуждено уголовное дело.

Ребенок, получивший несколько ударов молотком, уже кушает. А вот за жизнь самой бабушки сейчас борются врачи. Возбуждено уголовное дело.

В Омске пришел в себя 9-летний мальчик, которому собственная бабушка нанесла несколько ударов молотком.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», инцидент произошел днем 16 февраля в доме на улице Дмитриева. 57-летняя омичка молотком нанесла телесные повреждения 9-летнему внуку, а затем кухонным ножом своей 86-летней матери. После этого женщина попыталась покончить с собой.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, пострадавшего мальчика готовятся перевести из реанимации в общую палату. Ребенок уже кушает. Его прабабушка с самого начала находилась в общей палате. А вот у самой женщины, напавшей на ближайших родственников, все хуже. Она перерезала себе яремные вены на шее. Их сшили, но состояние крайне тяжелое. В Следкоме сообщили, что медики дают неблагоприятный прогноз.

Тем не менее, по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии».