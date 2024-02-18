В примерное меню входят канапе утиное магре с манго, борщ с телятиной и клубничное тирамису.

В примерное меню входят канапе утиное магре с манго, борщ с телятиной и клубничное тирамису.

Правительство Омской области выделило еще 800 тыс. рублей на На обеды для делегаций и приглашенных лиц. Обслуживать официальные мероприятия будет компания «Гостиница "Аврора"».

Согласно контракту, обеды будут организовывать либо в самой гостинице, в правительстве или на самих выездных мероприятиях вплоть до 31 декабря 2024 года.

Меню каждого мероприятия предварительно согласовывается с правительством. В техническом задании указан примерный ассортимент блюд для завтрака, обеда, ужина и банкета: мини-брускетта с ростбифом и томатами, канапе утиное магре с манго, борщ с телятиной, мини-эклер с шоколадной глазурью, копченый ростбиф с беконом и овощами, клубничное тирамису, рулетик из языка с вялеными томатами и всевозможные ассорти.

— В ассортименте должны присутствовать оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства, — гласит условие контракта.

На одного гостя планируется тратить до 7500 рублей.