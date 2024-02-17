Омск-Информ
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·Образование

Это позволит ей быть конкурентоспособнее на мировой арене.

Депутат Госдумы от Омской области и академик Российской академии образования Олег Смолин поразмышлял о российской науке. На такие мысли политика натолкнула выставка, посвященная 300-летию Российской академии наук, открывшаяся в ГД.

– Печально, что в последние годы мы потеряли ряд позиций. Российской науке нужна более существенная финансовая поддержка для реальной конкуренции на мировой арене, – отметил Смолин в своем телеграм-канале.

Советскую АН Смолин считает одной из самых эффективной научных организаций в мире. Просто по формуле затрат и результатов: в дореволюционной России было всего два лауреата Нобелевской премии, а в советский период – уже 12.

·Образование

Это позволит ей быть конкурентоспособнее на мировой арене.

Депутат Госдумы от Омской области и академик Российской академии образования Олег Смолин поразмышлял о российской науке. На такие мысли политика натолкнула выставка, посвященная 300-летию Российской академии наук, открывшаяся в ГД.

– Печально, что в последние годы мы потеряли ряд позиций. Российской науке нужна более существенная финансовая поддержка для реальной конкуренции на мировой арене, – отметил Смолин в своем телеграм-канале.

Советскую АН Смолин считает одной из самых эффективной научных организаций в мире. Просто по формуле затрат и результатов: в дореволюционной России было всего два лауреата Нобелевской премии, а в советский период – уже 12.