Олимпийский чемпион по боксу прилетел в наш город на спортивный детско-юношеский фестиваль.
Знаменитый российский боксер и олимпийский чемпион Александр Поветкин побеседовал с молодыми омичами-волонтерами. Среди них – активисты различных общественных движений, участники студотрядов и начинающие спортсмены. Встреча проходила в омском Штабе общественной поддержки.
По словам прославленного спортсмена, разговор шел на разные темы. В том числе – о лидерстве и целеустремленности.
– Поговорили о том, как вести себя с людьми, как стать первым, как стремиться к достижению поставленных целей. Здорово, что сейчас ребята имеют возможность общаться с ведущими спортсменами, интересными людьми, которые готовы открыто отвечать на вопросы. Самое главное в жизни молодежи – найти себя. Выбрали путь – по нему и идите, стараясь быть первыми и всегда побеждать! – рассказал боксер.
Напомним, в Омске Александр Поветкин станет гостем детско-юношеского спортивного фестиваля «Наше дело Россия».