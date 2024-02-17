Омск-Информ
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·Спорт

Фестиваль «Наше дело Россия» пройдет в спорткомплексе «Красная звезда». Зрители увидят и единоборства, и силовые виды спорта.

Сегодня в Омске пройдет детско-юношеский фестиваль «Наше дело Россия». Зрители увидят состязания по боевым и силовым видам спорта – боксу, кикбоксингу, смешанным единоборствам, армрестлингу, гиревому спорту.

Среди особо выделяющихся гостей турнира – знаменитый российский боксер-тяжеловес и олимпийский чемпион Александр Поветкин. Также на фестиваль приедут известный пауэрлифтер Кирилл Сарычев, боец ММА Армен Гулян, Саша Стоун, представляющий поп-ММА, и другие спортивные и медийные личности.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Омской области.

·Спорт

Фестиваль «Наше дело Россия» пройдет в спорткомплексе «Красная звезда». Зрители увидят и единоборства, и силовые виды спорта.

Сегодня в Омске пройдет детско-юношеский фестиваль «Наше дело Россия». Зрители увидят состязания по боевым и силовым видам спорта – боксу, кикбоксингу, смешанным единоборствам, армрестлингу, гиревому спорту.

Среди особо выделяющихся гостей турнира – знаменитый российский боксер-тяжеловес и олимпийский чемпион Александр Поветкин. Также на фестиваль приедут известный пауэрлифтер Кирилл Сарычев, боец ММА Армен Гулян, Саша Стоун, представляющий поп-ММА, и другие спортивные и медийные личности.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Омской области.