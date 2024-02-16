Суд назначил молодому человеку наказание в виде ограничения свободы. С него также взыскали компенсацию морального вреда.
Первомайский районный суд вынес приговор 25-летнему омичу, который стрелял из винтовки по студентам. В качестве наказания его свободу ограничили на два года: на это время парню запрещено менять место жительства и выходить на улицу по ночам. Его также обязали заплатить пострадавшему студенту 75 тыс. рублей.
Напомним, весной прошлого года в общежитии на улице Химиков сработала сигнализация, и группа студентов эвакуировалась на улицу. Молодежь шумела, недовольный этим омич, который к тому же был пьян, сначала препирался с подростками, а потом начал стрелять по ним из пневматической винтовки. Он попал в лицо 17-летнему парню.
Как сообщает 12 канал, пострадавший подросток перенес операцию, но в больнице не лежал. У него остался шрам, к которому он уже просто привык.