Суд назначил молодому человеку наказание в виде ограничения свободы. С него также взыскали компенсацию морального вреда.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде ограничения свободы. С него также взыскали компенсацию морального вреда.

Первомайский районный суд вынес приговор 25-летнему омичу, который стрелял из винтовки по студентам. В качестве наказания его свободу ограничили на два года: на это время парню запрещено менять место жительства и выходить на улицу по ночам. Его также обязали заплатить пострадавшему студенту 75 тыс. рублей.

Напомним, весной прошлого года в общежитии на улице Химиков сработала сигнализация, и группа студентов эвакуировалась на улицу. Молодежь шумела, недовольный этим омич, который к тому же был пьян, сначала препирался с подростками, а потом начал стрелять по ним из пневматической винтовки. Он попал в лицо 17-летнему парню.