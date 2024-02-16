О его смерти сообщила ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа, где Навальный отбывал наказание.

О смерти общественного деятеля сообщила ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа, где Навальный отбывал наказание.

В исправительной колонии «Полярный волк» скончался российский политический и общественный деятель Алексей Навальный*, известный своими оппозиционными взглядами.

О смерти Навального сообщила пресс-служба ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа, именно там, в поселке Харп, находится ИК, в которой оппозиционер отбывал наказание.

– 16.02.2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного, – говорится на сайте ведомства.

Причины смерти Навального устанавливаются. Источник телекомпании Рен-ТВ сообщил, что у оппозиционера оторвался тромб.

20 августа 2020 года Алексей Навальный оказался в Омске. Ему внезапно стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно приземлилось в омском аэропорту, а Навального госпитализировали в городскую больницу № 1. Ее главным врачом в тот момент был экс-министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Пациента ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Два дня спустя его перевезли в немецкую клинику.

* – внесен в список экстремистов и террористов в РФ.