Омск-Информ
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·Происшествия

Ответственным за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, грозит наказание.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 9-летний омич наступил в яму с кипятком и получил ожоги. Виновным, если таковых найдут, придется ответить по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
– В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана правовая оценка действиям работников обслуживающей организации, – сообщили в СК.
Возбудить уголовное дело поручил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В прокуратуре уже отметили, что будут контролировать это расследование.
·Происшествия

Ответственным за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, грозит наказание.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 9-летний омич наступил в яму с кипятком и получил ожоги. Виновным, если таковых найдут, придется ответить по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
– В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана правовая оценка действиям работников обслуживающей организации, – сообщили в СК.
Возбудить уголовное дело поручил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В прокуратуре уже отметили, что будут контролировать это расследование.