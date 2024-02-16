В этом здании, ныне находящемся почти в разрушенном виде, провел свое детство артист Владислав Дворжецкий.

В этом здании, ныне находящемся почти в разрушенном виде, провел свое детство артист Владислав Дворжецкий.

Департамент имущества нашел арендатора «Доходного дома в стиле модерн». Историческое здание находится по адресу Газетный переулок, 3. Дом внесен в реестр объектов культурного наследия. В этом здании провел свое детство артист Владислав Дворжецкий.

Торги были признаны несостоявшимися, потому что на конкурс поступила только одна заявка. Однако комиссия все-таки решила заключить договор с единственным участником – бизнесменом Исламом Мехтиевым.

Теперь предприниматель будет арендовать два здания общей площадью почти 880 кв. м. При этом платить за это он будет всего 880 рублей. Однако бизнесмену предстоит провести ремонтно-реставрационные работы.