Программа в кандидаты президенты от «Новых людей» включила 170 предложений — в том числе идеи, собранные на встречах с людьми.

Программа в кандидаты президенты от «Новых людей» включила 170 предложений — в том числе идеи, собранные на встречах с людьми.

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Владислав Даванков представил свою президентскую программу. Многие идеи появлялись после встреч с людьми из регионов.

- За последние недели я проехал 19 регионов, провел 75 встреч, — рассказал Даванков. – Мы с командой внимательно собирали предложения жителей, анализировали их. В итоге получили программу, которая показывает, какой люди хотят видеть нашу страну,

Во внешней политике Владислав Даванков выступает за нормализацию отношений с другими странами:

- Это программа мирного развития. Я — за мир и переговоры. Но без отката назад. Поработав в десятке стран и проведя сотни переговоров, знаю, что это возможно, — подчеркнул он.

Кандидат от «Новых людей» предлагает законодательно закрепить в расходах федерального бюджета не менее 20 % трат на образование и здравоохранение.

- Сегодня на них идет меньше 10 % бюджета. Понятно, почему в больницах очереди, на прием у терапевта 15 минут, а в школах учителя на детей срываются. Первое, что нужно сделать — удвоить расходы на медицину и образование. Это остановит бездумную «оптимизацию», слияние школ, больниц и сокращения, — говорит вице-спикер.

Деньги предлагается найти за счет экономии на чиновниках:

- Следует заменить треть бессмысленных начальников и контролеров искусственным интеллектом. Сократить центральные аппараты силовых структур, усилив работу на местах. Отказаться от всех ведомственных дворцов, дорогих офисов и так далее. Деньги нужны на развитие и заботу, а не контроль за людьми, — добавил Владислав Даванков.

Один из основных пунктов программы — справедливое распределение денег между Москвой и другими регионами:

- Крупные добывающие и перерабатывающие госкомпании должны регистрироваться и платить налоги не в столице, а там, где непосредственно расположено производство, — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Отдельный блок касается реформы госуправления.

- Нужно вернуть прямые выборы мэров по всей стране. В перспективе — прямая выборность судей и участковых, и их персональная ответственность за незаконно принятые решения. У людей должен быть простой механизм отзыва любого чиновника или депутата. Прямо через «Госуслуги», простым большинством голосов, — сказал Владислав Даванков.

Также Даванков подготовил программу «умного мигрантозамещения». Эта программа должна снизить количество трудовых мигрантов за 6 лет как минимум вдвое — без потерь для производительности труда. Даванков считает, что этого можно достигнуть, если сделать ставку на современные технологии, а не дешевую рабочую силу мигрантов.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четыре человека: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.