Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Развлечение планируется в воскресенье на праздновании Дня зимних видов спорта.
На Дне зимних видов спорта в Омске планируются катания на оленьих и собачьих упряжках. Хаски и оленей подготовили специально для маленьких омичей.
Как пояснили РИА «Омск-информ» в Минспорта, развлечение будет бесплатное. Возрастных ограничений для детей нет, совсем маленьких могут катать в сопровождении родителей.
Напомним, День зимних видов спорта отпразднуют в Омске в это воскресенье, 18 февраля, на территории старого кадетского корпуса (Ленина, 26). Все площадки будут работать 14:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что на этом празднике омичи смогут выиграть поездку в Шерегеш или на выставку «Россия» в Москву.
·Культура/Афиша

Развлечение планируется в воскресенье на праздновании Дня зимних видов спорта.
На Дне зимних видов спорта в Омске планируются катания на оленьих и собачьих упряжках. Хаски и оленей подготовили специально для маленьких омичей.
Как пояснили РИА «Омск-информ» в Минспорта, развлечение будет бесплатное. Возрастных ограничений для детей нет, совсем маленьких могут катать в сопровождении родителей.
Напомним, День зимних видов спорта отпразднуют в Омске в это воскресенье, 18 февраля, на территории старого кадетского корпуса (Ленина, 26). Все площадки будут работать 14:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что на этом празднике омичи смогут выиграть поездку в Шерегеш или на выставку «Россия» в Москву.