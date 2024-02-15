Омск-Информ
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·Общество

Розыгрыш призов планируется на Дне зимних видов спорта в старом кадетском корпусе.
В Минспорта рассказали, какие призы ждут гостей Дня зимних видов спорта (0+), который отпразднуют в Омске в это воскресенье, 18 февраля. Омичи смогут выиграть поездку в Шерегеш или на выставку «Россия» в Москву.
Напомним, праздник пройдет с 14:00 до 20:00 на территории Сибирского кадетского корпуса на улице Ленина. Горожане смогут увидеть выступления сноубордистов и попробовать свои силы в трюках и скольжении. Среди омичей также проведут командные соревнования по хоккею в валенках и волейболу на снегу.
Вход свободный, но участникам соревнований потребуется медицинский допуск. Подробнее – в материале.
·Общество

Розыгрыш призов планируется на Дне зимних видов спорта в старом кадетском корпусе.
В Минспорта рассказали, какие призы ждут гостей Дня зимних видов спорта (0+), который отпразднуют в Омске в это воскресенье, 18 февраля. Омичи смогут выиграть поездку в Шерегеш или на выставку «Россия» в Москву.
Напомним, праздник пройдет с 14:00 до 20:00 на территории Сибирского кадетского корпуса на улице Ленина. Горожане смогут увидеть выступления сноубордистов и попробовать свои силы в трюках и скольжении. Среди омичей также проведут командные соревнования по хоккею в валенках и волейболу на снегу.
Вход свободный, но участникам соревнований потребуется медицинский допуск. Подробнее – в материале.