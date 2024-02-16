На время военной службы суд разрешил отсрочить назначенное мужчине ограничение свободы.

На время военной службы суд разрешил отсрочить назначенное мужчине ограничение свободы.

Исилькульский районный суд на год ограничил свободу местного жителя, которого признали виновным в угоне автомобиля. Ему запретили выезжать за пределы района, изменять место жительства без согласия специализированного госоргана и обязали каждый месяц являться в указанный орган для регистрации.

Однако осужденный обратился в суд с ходатайством об отсрочке исполнения наказания. Причиной этого стало заключение контракта с Минобороны для участия в специальной военной операции на Украине.

Суд согласился, что это исключительное обстоятельство, и предоставил жителю Омской области отсрочку. Ограничение свободы решили отложить на полгода.