Мужчина стал виновником аварии, в которой погиб его пассажир.

Мужчина стал виновником аварии, в которой погиб его пассажир.

Вступил в силу приговор Куйбышевского районного суда в отношении водителя такси. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, ночью 5 февраля прошлого года во время метели 26-летний омич ехал за рулем такси «Фольксваген-Пассат». При повороте с Жукова на улицу Масленникова он не уступил дорогу «лексусу», который ехал с превышением скорости, и врезался в него.

В результате происшествия 61-летний пассажир такси скончался, водитель «лексуса» получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

– Поскольку в действиях обоих водителей содержались признаки преступления, уголовные дела возбуждены в отношении каждого из них, – отметили в областной прокуратуре.

Водитель такси свою вину не признал. Он заявил, что пассажир погиб из-за водителя «лексуса». Второй виновник аварии свою вину признал частично. Он выплатил жене погибшего 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд приговорил таксиста к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен выплатить супруге пассажира 700 тыс. рублей, а второму водителю – 300 тыс. рублей. Он пытался оспорить приговор, но суд отклонил апелляцию.

В конце прошлого года суд приговорил водителя «лексуса» к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Но с приговором не согласилась прокуратура и его отменили. Сейчас дело ожидает новое рассмотрение.