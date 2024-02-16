Зимним содержанием дорог городские службы будут сегодня заниматься во всех округах.

Зимним содержанием дорог городские службы будут сегодня заниматься во всех округах.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали о планах работы на сегодня. Убирать снег и наледь и бороться с гололедом планируется во всех округах Омска.

В Кировском округе снег вывезут с улиц Енисейской (от Конева до развязки Ленинградского моста), Транссибирской (Аэропорт – 60 лет Победы), 70 лет Октября (Конева – Енисейская), Комкова (Бережного – Дианова), Дианова (Комкова – Лукашевича). Там же для снятия наледи привлекут дополнительный грейдер. Планируется очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров на Суворова, Ленинградском проспекте, Транссибирской, Мельничной, Крупской и Перелета.

В Ленинском округе снег уберут с улицы Карбышева от тоннеля до Красного переулка. Снятие наледи планируется на 1-й Станционной. Остановки и тротуары почистят и посыплют песком на Карбышева, Воровского, Черлакском тракте, 1-й Трамвайной.