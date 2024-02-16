Зимним содержанием дорог городские службы будут сегодня заниматься во всех округах.
В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали о планах работы на сегодня. Убирать снег и наледь и бороться с гололедом планируется во всех округах Омска.
В Кировском округе снег вывезут с улиц Енисейской (от Конева до развязки Ленинградского моста), Транссибирской (Аэропорт – 60 лет Победы), 70 лет Октября (Конева – Енисейская), Комкова (Бережного – Дианова), Дианова (Комкова – Лукашевича). Там же для снятия наледи привлекут дополнительный грейдер. Планируется очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров на Суворова, Ленинградском проспекте, Транссибирской, Мельничной, Крупской и Перелета.
В Ленинском округе снег уберут с улицы Карбышева от тоннеля до Красного переулка. Снятие наледи планируется на 1-й Станционной. Остановки и тротуары почистят и посыплют песком на Карбышева, Воровского, Черлакском тракте, 1-й Трамвайной.
В Октябрьском округе от снега очистят улицы Богдана Хмельницкого (Маяковского – Красных Зорь) и Олимпийскую (75 лет Гвардейской Бригады – Товстухо). Снятие наледи планируется в поселке Крутая Горка и на улице Богдана Хмельницкого. Остановки и тротуары почистят на Космическом проспекте, улицах Романенко, Берникова и Панфилова.
В Советском округе снег вывезут с улицы Химиков (Блюхера – Мира), 4-я Поселковой (в районе сквера братьев Сазоновых). Снятие наледи пройдет в поселке Николаевка, 1-й Башенном переулке, на улицах 1-я Пригородная, СибНИИСХоз, Строителей, 13-я Заозерная, Блюхера. Очистят и обработают противогололедными материалами остановки и тротуары на улицах Заозерная, Химиков и Красный Путь.
В Центральном округе вывоз снега планируется с Красного Пути (Ивана Алексеева – Кемеровская), Любинского проспекта, Омской (Шебалдина – 20-я Линия). Наледь снимут с проезжей части улиц 10 лет Октября, 19-й Амурской, Нахимова, Сыропятского тракта. Остановки и тротуары почистят на Сыропятском тракте, 10 лет Октября и Звездова.