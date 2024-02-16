Региональный Следком также начал свою проверку инцидента, который произошел на Левобережье, когда мальчик, наступив на снег, провалился в находящуюся там яму.

Региональный Следком также начал свою проверку инцидента, который произошел на Левобережье, когда мальчик, наступив на снег, провалился в находящуюся там яму.

СУ СК России по Омской области ведет доследственную проверку случая с коммунальной аварией в Кировском округе, из-за которой серьезный ожог получил 9-летний ребенок.

Напомним, вчера сообщалось о том, что школьник, возвращаясь с учебы, сошел с тротуара и наступил ногой в яму с кипятком, находящуюся под снегом. Ребенок получил ожог второй степени. Как сообщили в мэрии, яма образовалась на поврежденном участке теплосети.

– В ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям работников обслуживающей организации, – сообщили в СУ СК России по Омской области.

Случай произошел на улице Крупской, неподалеку от микрорайона Кузьминки. Школьника, получившего ожог, госпитализировали.

Напомним, что свою проверку ведет и прокуратура.